Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri, sinemaseverler tarafından bu yıl da heyecanla bekleniyor. 1944 senesinden itibaren verilmeye başlanan ve pek çok kategoride ödüllerin dağıtıldığı Golden Globes adayları bir süredir bekleniyordu. 8 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek gören öncesinde Altın Küre adayları duyuruldu.

2018 Altın Küre adaylarına bu yıl Meksikalı film yönetmeni Guillermo del Toro'nun "The Shape of Water” filmi damga vurdu. Pan'ın Labirenti filmiyle öne çıkan ünlü ismin son filmi The Shape of Water (Aşkın Gücü) Altın Küre'de 7 dalda aday gösterildi.

SHAPE OF WATER'IN ALTIN KÜRE ADAYLIKLARI

En İyi Sinema Filmi (Dram)

En İyi Aktris- Sally Hawkins (Dram)

En İyi Yardımcı - Octavia Spencer

En İyi Yardımcı Aktör - Richard Jenkins

En İyi Yönetmen - Guillermo del Toro

En İyi Senaryo - Guillermo del Toro ve Vanessa Taylor

En İyi Özgün Müzik

Diğer yandan The Post ve Three Billboards Outside Ebbing (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) 6 adaylıkla, The Shape of Water'ı takip etti.

2018 Altın Küre Ödülleri'ne (Golden Globes) aday olan diğer filmler ise şöyle...

Lady Bird: 4

All the Money in the World: 3

Call Me By Your Name: 3

Dunkirk: 3

The Greatest Showman: 3

I, Tonya: 3

THE SHAPE OF WATER KONUSU

Aşkın Gücü, Guillermo del Toro tarafından yönetilen ve del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı romantik, fantastik bir filmdir.

Filmin konusuna gelirsek; Soğuk Savaş yıllarında Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Eliza Esposito (Sally Hawkins), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zelda (Octavia Spencer) ile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur.

Laboratuar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir! Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Eliza'yla çok yakın bir bağ kuracaktır.

GOLDEN GLOBES (ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ) HAKKINDA

Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir