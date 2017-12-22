Hacca gitmek isteyen adaylara müjdeli haber Diyanetten geldi. 2018 Hac kayıtları dünden itibaren başladı. Adayların aklına bazı sorular takıldı. Hac kayıtları nasıl yapılır? 2018 Hac kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar.

2018 HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hac kayıtları, bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Hacı adayları, 20 TL'lik ön kayıt ücretini banka yoluyla ödeyerek hac kayıt işlemine başlayacak. Hac kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlar, banka ödemesini yaptıktan sonra dekont ile birlikte ister internet üzerinden ister en yakın müftülük yoluyla başvuru formunu doldurabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada hac kayıtlarının 21 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacağını ve 29 Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Aynı açıklamada hac kayıtları ile ilgili detaylara da yer verildi.

Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak. Vatandaşlar ardından elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

HAC KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Hac kayıt işlemi için herhangi bir evrak gerekmemektedir. Yalnızca kimlikle gerekli bankalara internet şubesi yoluyla veya direk şubeden ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından hacı adayları, hac kaydı için müracaatını http://hac.diyanet.gov.tr adresi üzerinden online olarak veya makbuz ile birlikte en yakın müftülüğe giderek yapabilecekler.

Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

HAC KAYIT BAŞVURU KRİTERLERİ

10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde hac kuralarına girilebilir.

Engelli vatandaşlar hacca gitmemiş refakatçilerle başvurabilecek.

Mahremsiz hacca gidemeyecek bayanlar, hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabilecek.

Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak.

7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyecek.

Ön kayıtta ayrı yerlerde farklı konaklama türlerinde kayıt yapanların birleştirme talebi kabul edilmeyecek.

Daha önce başvuranlar ve ilk kayıtların birleştirilmeleri müftülüklerce yapılacak.

Hacı adayları, hac konaklama türünü mutlaka seçmelidir.

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Hac kayıt ücreti, 20 TL olarak duyuruldu. Hac kaydı yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte 20 TL'lik kayıt ücretini anlaşmalı bankalara internet şubelerinden veya şube yoluyla yatıracak ve ardından kayıt işlemine başlayacak.

HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Albaraka Türk Katılım Bankası

Halkbank

Kuveyt Türk

Türkiye Finans Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

Önceki yıllarda kayıt olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Diyanet tarafından otomatik yapılacak.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Diyanet tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hacı adayları, müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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