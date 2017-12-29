Hac kayıtları için sona yaklaşıldı. Bugün son kayıtlar alınacak. Hacı adaylarına Diyanet'ten uyarı geldi. İşte 2018 Hac kayıtları için detaylar...

Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2018 yılı Hac müracaatları başladı. Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2018 yılı Hac müracaatları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı hac müracaatları için ön kayıtların 21 Aralık 2017 Perşembe günü itibariyle başladığını açıkladı. 29 Aralık’a kadar devam edecek ön kayıtlarda ilk defa başvuru yapacak vatandaşlar, ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Hac kayıtları, T.C. kimlik numarası ile yapılacak, yabancı uyruklu olanların başvuruları ise alınmayacak.

Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat başvurup “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istediği kişiler varsa onları da kayıtlarda belirtecek.

Kayıt yenileme işlemi Başkanlık tarafından yapılacak

Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2017 yılında hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik olarak yapılacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il/ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklar.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını (http://hac.diyanet.gov.tr) adresinden sorgulayabilecekler.

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