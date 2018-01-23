Hac kuraları, hacı adayı vatandaşlarımız tarafından merakla bekleniyor. Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Hac kura çekiminin 2018 yılında ne zaman çekileceği araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden hac kuralarıyla ilgili duyurular yapıyor. Bu sene ilk kez önceki yıllarda kura çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek amacıyla kat sayı uygulaması yapılacak. Peki hac kuralarında kat sayı uygulaması nedir? 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Hac kuraları çekilişi bu sene de 1 Şubat Perşembe saat 11.00'de diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda yapılacak.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK? HAC KAYITLRINDA KAT SAYI UYGULAMASI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan oluşması sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kura çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi karar verildi.

Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.

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