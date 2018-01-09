Hac kuraları, hacı adayları tarafından merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet adresinden hac kayıtlarıyla ilgili duyurular yapıyor. Ön kayıt işlemlerinin 2018 yılı için sona ermesinin ardından en çok sorulan soru "hac kuraları çekilişi ne zaman yapılacak?" Bu sene ilk kez önceki yıllarda kura çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek amacıyla kat sayı uygulaması yapılacak. Peki hac kuralarında kat sayı uygulaması nedir?
2018 HAC KAYITLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor.
HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK? HAC KAYITLRINDA KAT SAYI UYGULAMASI NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan oluşması sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kura çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi karar verildi.
Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.
Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.
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