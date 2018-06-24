2018 Iğdır Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Iğdır Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Iğdır sonuçları gelmeye başladı… Iğdır il genelinde seçime katılım oranı yüzde 78.13 iken saat 20:15 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 74.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Iğdır sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 29.931 oyla yüzde 43.09 - Recep Tayyip Erdoğan: 21.735 oyla yüzde 31.29 - Muharrem İnce: 12.499 oyla yüzde 17.99 - Meral Akşener: 4.909 oyla yüzde 7.07 - Temel Karamollaoğlu: 286 oyla yüzde 0.41 - Doğu Perinçek: 102 oyla yüzde 0.15 oy aldı.



24 Haziran Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 29.931 oyla yüzde 43.09Recep Tayyip Erdoğan: 21.735 oyla yüzde 31.29Muharrem İnce: 12.499 oyla yüzde 17.99Meral Akşener: 4.909 oyla yüzde 7.07Temel Karamollaoğlu: 286 oyla yüzde 0.41Doğu Perinçek: 102 oyla yüzde 0.15

Milletvekili genel seçime yüzde 78.28 oranında katılımın sağlandığı Iğdır il genelinde sandıklar saat 20:15 itibarıyla yüzde 63 oranında açıldı. 2018 Iğdır milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 26.818 oyla yüzde 46.64 - Millet İttifakı: 5.990 oyla yüzde 10.42 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Iğdır milletvekili seçim sonuçlarına göre HDP: 23.808 oyla yüzde 41.41 - MHP: 14.866 oyla yüzde 25.85 - AK Parti: 11.952 oyla yüzde 20.79 - İYİ Parti: 3.480 oyla yüzde 6.05 - CHP: 1.465 oyla yüzde 2.55 - SP: 1.045 oyla yüzde 1.82 oy aldı.



Saat 20:15 itibarıyla 2018 Iğdır milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 26.818 oyla yüzde 46.64Millet İttifakı: 5.990 oyla yüzde 10.42HDP: 23.808 oyla yüzde 41.41MHP: 14.866 oyla yüzde 25.85AK Parti: 11.952 oyla yüzde 20.79İYİ Parti: 3.480 oyla yüzde 6.05CHP: 1.465 oyla yüzde 2.55SP: 1.045 oyla yüzde 1.8216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…