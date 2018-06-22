Yılların kangrene dönüşen imar sorununa çözüm getiren imar barışı halk arasındaki tabiri ile imar affı yasası vatandaşlardan büyük ilk gördü. İmar affına başvuru sayısı 1 milyonu geçti.

Peki imar barışı nedir? Kimlerin imar barışına ihtiyacı var? İmar barışına nasıl başvurulur? Yapı Kayıt Belgesi Bedeli nasıl hesaplanır, ne kadar? İmar barışıyla ilgili kritik tarihler neler?

İşte tüm merak ettiğiniz soruların cevabı;

İMAR BARIŞI - AFFI NEDİR?

2018 yılında getirilecek olan imar Barışı 2017 yılı öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşların işine yarar. Çünkü iskanı olmayan apartman ve evlere elektirik,su ve doğalgaz bağlanırken büyük sorunlar yaşanıyor. İmar barışından sonra belirli miktar harç yatıran vatandaşlar iskanlarını alabilecekler ve iskanlarını aldıktan sonra elktirk, doğalgaz, su gibi alt yapı hizmetlerini talep ederken sorun yaşamayacaklar.

İMAR BARIŞI - AFFI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2018 yılındaki imar barışıyla ilgili merak edilen bir diğer konu ise imar barışının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihten önceki yapıları kapsayıp kapsamayacağı...

Bu soruların cevabını da Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, "İmar affı ile ilgili başvurular 8 Haziran itibariyle başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek" dedi. Böylece imar affının hangi tarihler arasında uygulanacağı da kesinleşmiş oldu. Öte yandan 2018 yılında çıkarılacak olan imar barışı yasası 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsıyor.

KAÇAK YAPI SAHİPLERİ İMAR BARIŞIYLA İLGİLİ NEREYE BAŞVURULACAK?

İmar barışıyla ilgili bir diğer soru ise başvuruların nereye ve nasıl yapılacağıyla ilgili. Bunun cevabını da Çevre ve şehirclik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Haseki, imar barışı işlemleriyle ilgili "Yapı kayıt işlemleri e-devletten yapılacak!" dedi.

İMAR BARIŞI NERELERİ KAPSAMIYOR?

İmar barışıyla ilgili merak edilen bir diğer soru ise "İmar barışı nereyi kapsıyor?" İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar imar barışı kapsamı dışında olacak.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ

İmar barışı düzenlemesi doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi bedeli, imar barışından yararlanılacak yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu'nda belirlenen vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı yapılarda ise yüzde 5 olarak belirlendi.

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SORULAR :

- İmar barışı hangi yapıları kapsar?

31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

- Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

- Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

- Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Evet bağlanabilecek.

- İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

- Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

- İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

- Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

- Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

- Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan İmar Barışı’ndan yararlananların sayısı 22 Haziran tarihi itibarıyla 1 milyonu geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'na ilişkin, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar 950 bine yaklaşmış müracaat. Bugün 1 milyonu geçer müracaat sayısı. Her gün 100 bin kişi müracaat ediyor. Bu, vatandaşın eline son yıllarda geçen en önemli fırsat. Kentsel dönüşüme geçerken bu belgelerle hak sahibi olarak belediyeler ve bakanlık karşısında hakkını savunacak." dedi.Seçim çalışmalarını Kayseri'de sürdüren Özhakesi, bir düğün salonunda "İmar Barışı" konusunda muhtarları bilgilendirdi.Özhaseki, 1950’li yıllardan itibaren kırsal kesimden kente göçün hızlandığını, yerel idarelerin bu göçlere hazırlıksız yakalandığını, herhangi bir planlama yapılmadığını dile getirdi.Kaçak yapılaşmaya farklı nedenlerden dolayı yıllarca belediyelerin göz yumduğunu ifade eden Özhaseki, "Bazı belediyeler 'gelin, burası hazine, vakıf arazisi, yapın' demiş. 'İstifade ederiz, bunlar bize oy verir, eylemlere götürürüz' demişler. Sağ belediyelerse 'yapmayın, yıkarız' demişler. Yapmayın yıkarız olur mu? 'Yıkarız'la bu iş olmaz ki." diye konuştu

BAKAN UYARDI: BELEDİYEYE GİTMENİZE GEREK YOK!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'in Bornova ilçesinde vatandaşlara "İmar Barışı" düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de son 100 yılda 6 ve üzeri deprem sayısının 56 olduğunu, bu yıkıcı depremlerde 83 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özhaseki, İzmir'in de riskli şehirler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'deki toplam 26 milyon 358 bin yapı stoğunun ancak yüzde 35'inin imara uygun olduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunu çözmek için yapı kayıt belgesi uygulamasını getirdik. Yasa diyor ki 'Vatandaş gelir kendi rızasıyla imara aykırılığının ne olduğunu söyler. Oradaki değerini tespit eder, bunun yüzde 3'ünü devlete verir, devletle helalleşir.' Örnek vermek gerekirse 100 metrekarelik gecekonduda oturan kardeşimiz 600 lira ile çarpacak metrekaresini. 60 bin lira evin değeri, alttaki arsa bedeli 10 bin lira 70 bin lira. Bunun yüzde 3'ü nedir, 2 bin 100 lira. e-devlet şifresiyle girecek, bunu kendisi bildirecek. Sonra senenin sonuna kadar bu para yatabilir. Yani 6 ay var. Bunu yatırdığında devlet kendisine yapı kayıt belgesi verecek. Bunun için mühendislik bürosuna gitmenize, kimsenin kapısını çalmanıza gerek yok."

"ÇARPICI BELEDİYELER VAR SAKIN KANMAYIN"

Özhaseki, uygulamayla vatandaşın belediyelere gitmesine de gerek olmadığına dikkat çekerek, "Yapı kayıt belgesi, iskan (yapı kullanım izin belgesi) yerine geçiyor, çok net söylüyorum bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. Ben buradaki belediyenin durumunu bilmiyorum ancak 'Elime düşsünler de canına okuyayım.' diyen çok çarpıcı belediye var, sakın ha bunlara kanmayın." diye konuştu.

Özhaseki, yapı kayıt belgesi kapsamına alınan konutlara elektrik ve su bağlanabildiğini, kat mülkiyetine geçişin mümkün olduğuna, aleyhte açılmış dava, verilmiş yıkım veya para cezası varsa da bunların düştüğüne işaret etti.