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OSCAR DE LA RENTA 2018 GELİNLİK MODELLERİ

Balenciaga ve Lanvin gibi markalarla çalışan Oscar de La Renta, en büyük çıkışını 60'lı yıllarda Jacqueline Kennedy'ye kendi adını taşıyan tasarımlar hazırlayarak yaptı. Daha sonra da gelinlik modelleriyle adından söz ettirdi. Oscar de La Renta yeni sezonda da ihtişamı ve kaliteyi bir araya getiriyor. Her sezon birbirinden romantik koleksiyonlar sunan ünlü tasarımcı, George Clooney’nin eşi Amal Clooney'in gelinliğini de tasarlamıştı, söylemesi bizden!