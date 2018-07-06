Dünya çapında bazı internet sitesi kuruluşlarının da desteği ile dizi sektörü internet alanında sıçrama yapmış durumda. Bunlarda önceliği Kore dizileri de çekiyor. Kore dizileri beyin fırtınası yaptıran konuları, kafa kurcalayan bölümleri ile genç kitleyi etkiliyor. Aynı anda hem ağlatmayı hem güldürmeyi başaran bu diziler dünya genelinde sıkça izleniyor. İşte sizler için en iyi 5 Kore dizisine haberimizde yer verdik...
EN İYİ 5 KORE DİZİSİ
ARE YOU HUMAN TOO?
KONU: Fantastik, Teknoloji, Komedi, Romantik
Dolandırıcılık yapılması için üretilen robatları konu alan dizi de Seo Kang Joon, Namshin III adlı yakışıklı robotu canlandırıyor. İnsanı duygulara sahip olan bu robotun başından geçen olaylar fantatik bir dille anlatılıyor.
RİCH MAN, POOR WOMAN
KONU: Romantik, Komedi
Lee Yoo Chan bilişim teknolojisine sahip bir şirket yönetmektedir. Kibirli olan Lee Yoo'un aslında ciddi bir sağlık sorunu vardır. Yüz körü hastası olduğundan insanlara pek güvenmez. Ancak yıllar önce hayal meyal hatırladığı sevgilisini aramaktadır. Lee Yoo daha sonra Bo Ra ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.
WHY SECRETARY KİM?
KONU: Romantik, Komedi
Lee Young Joon'un ailesinin ikinci varisi olmasına rağmen şirketi kendisi yönetir. 9 yıldır kendisinin sekreterliğini yapan Kim Mi So aniden işi bırakmaya karar verince, Young joon'un hayatı değişir. Aynı zamanda geçmişe dair bazı sıralarda ortaya çıkmaya başlar.
THE UNDATEABLES
KONU: Romantik, Komedi
Hayatlarını aşk odaklı yaşayan Namgoong ve Hwang Jung Eum'ın aralardında geçen romantik ilişkiden bahseder.
THE GREAT SEDUCER
KONU: Romantik, Dram, Komedi
Başrol oyuncusu Shi Hyun hayatını bahse koyarak Tae Hee ile sevgili olmaya çalışır. Tae Hee annesinin babsını bir adam için bıraktığından aşka inancı olmayan bir kadındır fakat Shi Hyun'da onu etkileyen bir şey var. Gizem dram romantik bir şekilde ilerleyen dizi sizi kısa sürede etkisi altına alacaktır.
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