Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Toplantıda 19 Ocak'ta sona erecek olan OHAL'in, Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Gündem maddeleri arasında Mor Beyin mağdurlarına yönelik yeni KHK da yer alacak. Terörle mücadele ve ABD'deki Hakan Atilla davasının da gündeme alınması bekleniyor.

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