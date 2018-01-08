Uygulanan yazılı sınavında barajı geçerek birinci aşamayı tamamlayan sürücü adayları, ikinci aşama olan direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Direksiyon sınavını da geçen adaylar ehliyetlerine kavuşabilecekler. Peki, direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı nasıl yapılır? İşte direksiyon sınavı hakkında tüm detaylar...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

2017 yılının son yazılı ehliyet sınavı 23 Aralık'da yapılmıştı. Yapılan yazılı sınavın sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Açıklanan sonuçlarda baraj puanı 70'i geçen sürücü adayları ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İlk aşamayı başarı ile bitiren sürücü adayları direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, direksiyon sınavının yapılacağı tarih konusunda bir bilgi vermedi ancak bir önceki dönemlere bakıldığında ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından direksiyon sınavı 15 ve 22 gün arasında yapılıyor.

Bilindiği üzere yazılı ehliyet sınavından 70 puan ve üzeri alan adaylar, ehliyet alma sürecinin son aşaması olarak direksiyon sınavına katılıyor. Direksiyon sınavında da başarılı olan adaylar, ehliyet sahibi olabilecek.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermeli.

Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmeli.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.

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2018

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