İşsizlik maaşı başvuruları için İŞKUR'a yapılan başvuru ayının sonuna kadar sonuçlanır. Ödenek almaya hak kazananlar her ayın beşinde maaş alır. Bu iki madde 5 Aralık 2017 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile güvence altına alınmıştır. İşsizlik maaşı PTT'lerden ödenir ve maaş alacaklar TC. kimlikleri ile en yakın PTT şubesinden ödemelerini alabilir.
Ayrıca işsizlik ödeneği alan bireyler Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Yani kişilerin sağlık primleri ödenir. Ancak bu ödemeler emeklilik için prim günü olarak kabul edilmez.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI
İşsizlik maaşı alabilmenin şartlarını anlatmadan önce altı çizilmesi gereken bir konu var. O da şartlara sahip olsanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmaktır. Başvuruları şahsen TC kimliğiniz ile yapabileceğiniz gibi elektronik ortamda da yapabilirsiniz. İşte şartlar...
- İşten çıkarılmış olmak (Kusur unsuru olmamalı)
- İşten ayrılmadan öncesi son 4 ayda (120) gün eksiksiz prim gününe sahip olmak
- Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta priminin ödenmiş olması (600 gün sigortalı çalıştıysanız priminiz de yatmıştır.
İŞSİZLİK BAŞVURU VE MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı ile ilgili sorgulamalarınız için E Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz.
(Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu)
(İşsizlik ödeneği sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi)
2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2018 yılı işsizlik maaşı en düşük 811 lira, en yüksek bin 623 liradır.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İşsiz kalanların işsizlik maaşı için ilk olarak sigorta hizmet dökümüne göz atmalarını öneriyoruz. Çünkü işsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Ayrıca işsizlik maaşının çalışırken alınan brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini unutmayın.
NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmeye göre; İşsizlik ödeneğinin süresi
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.
İŞSİZLİK MAAŞINA HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?
İşsizlik ödeneğinizin kesintiye uğramasını istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a geri ödemek durumunda kalır. Eğer aşağıdakilerden birini yaşıyorsanız 15 gün için de İŞKUR'a bildirimde bulunun;
- İkamet adresinde değişiklik
- Emekli maaşı bağlanması
- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması
- Askerlik durumu
- Yeni bir işe başlama
- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali
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