2018 İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran İstanbul Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul sonuçları gelmeye başladı… İstanbul il genelinde seçime katılım oranı yüzde 87.73 iken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 82.6 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 3.883.575 oyla yüzde 51.41 - Muharrem İnce: 2.674.811 oyla yüzde 35.41 - Selahattin Demirtaş: 550.442 oyla yüzde 7.29 - Meral Akşener: 360.515 oyla yüzde 4.77 - Temel Karamollaoğlu: 71.034 oyla yüzde 0.94 - Doğu Perinçek: 14.127 oyla yüzde 0.19 oy aldı.



24 Haziran İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 3.883.575 oyla yüzde 51.41Muharrem İnce: 2.674.811 oyla yüzde 35.41Selahattin Demirtaş: 550.442 oyla yüzde 7.29Meral Akşener: 360.515 oyla yüzde 4.77Temel Karamollaoğlu: 71.034 oyla yüzde 0.94Doğu Perinçek: 14.127 oyla yüzde 0.19

Genel seçime katılımın yüzde 87.67 oranında sağlandığı İstanbul il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 69 oranında açıldı. 2018 İstanbul seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 3.301.035 oyla yüzde 52.74 - Millet İttifakı: 2.194.186 oyla yüzde 35.05 oranında oy aldı. 2018 İstanbul seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 2.764.625 oyla yüzde 44.17 - CHP: 1.593.013 oyla yüzde 25.45 - HDP: 763.006 oyla yüzde 12.19 - MHP: 536.410 oyla yüzde 8.57 - İYİ Parti: 504.504 oyla yüzde 8.06 - SP: 96.669 oyla yüzde 1.54



Saat 20:13 itibarıyla 2018 İstanbul seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 3.301.035 oyla yüzde 52.74Millet İttifakı: 2.194.186 oyla yüzde 35.05AK Parti: 2.764.625 oyla yüzde 44.17CHP: 1.593.013 oyla yüzde 25.45HDP: 763.006 oyla yüzde 12.19MHP: 536.410 oyla yüzde 8.57İYİ Parti: 504.504 oyla yüzde 8.06SP: 96.669 oyla yüzde 1.5416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…