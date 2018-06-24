2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Kahramanmaraş 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kahramanmaraş 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 88.93 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:07 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 69.8 … Kahramanmaraş 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 332.924 oyla yüzde 75.53 - Muharrem İnce: 61.939 oyla yüzde 14.05 - Meral Akşener: 36.481 oyla yüzde 8.28 - Temel Karamollaoğlu: 4.581 oyla yüzde 1.04 - Selahattin Demirtaş: 4.275 oyla yüzde 0.97 - Doğu Perinçek: 597 oyla yüzde 0.14 aldı.



Kahramanmaraş 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 332.924 oyla yüzde 75.53Muharrem İnce: 61.939 oyla yüzde 14.05Meral Akşener: 36.481 oyla yüzde 8.28Temel Karamollaoğlu: 4.581 oyla yüzde 1.04Selahattin Demirtaş: 4.275 oyla yüzde 0.97Doğu Perinçek: 597 oyla yüzde 0.14

Genel seçime yüzde 89.37 oranında katılımın sağlandığı Kahramanmaraş il genelinde saat 20:07 itibarıyla sandıklar yüzde 63.3 oranında açıldı. Kahramanmaraş 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 303.455 oyla yüzde 76.07 - Millet İttifakı: 78.249 oyla yüzde 19.62 oranında oy aldı. Yine, Kahramanmaraş 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 237.884 oyla yüzde 59.63 - MHP: 65.571 oyla yüzde 16.44 - CHP: 36.388 oyla yüzde 9.12 - İYİ Parti: 36.132 oyla yüzde 9.06 - HDP: 10.814 oyla yüzde 2.71 - SP: 5.729 oyla yüzde 1.44 oy aldı.



Saat 20:07 itibarıyla Kahramanmaraş 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 303.455 oyla yüzde 76.07Millet İttifakı: 78.249 oyla yüzde 19.62AK Parti: 237.884 oyla yüzde 59.63MHP: 65.571 oyla yüzde 16.44CHP: 36.388 oyla yüzde 9.12İYİ Parti: 36.132 oyla yüzde 9.06HDP: 10.814 oyla yüzde 2.71SP: 5.729 oyla yüzde 1.4416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…