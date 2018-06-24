Kayseri seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Kayseri Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Kayseri sonuçları gelmeye başladı… Kayseri il genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.02 iken saat 21:20 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 96.5 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kayseri sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 571.255 oyla yüzde 70.45 - Muharrem İnce: 149.791 oyla yüzde 18.47 - Meral Akşener: 72.983 oyla yüzde 9.00 - Temel Karamollaoğlu: 9.203 oyla yüzde 1.13 - Selahattin Demirtaş: 6.415 oyla yüzde 0.79 - Doğu Perinçek: 1.223 oyla yüzde 0.15 oy aldı.



24 Haziran Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 571.255 oyla yüzde 70.45Muharrem İnce: 149.791 oyla yüzde 18.47Meral Akşener: 72.983 oyla yüzde 9.00Temel Karamollaoğlu: 9.203 oyla yüzde 1.13Selahattin Demirtaş: 6.415 oyla yüzde 0.79Doğu Perinçek: 1.223 oyla yüzde 0.15

Genel seçime katılımın yüzde 90.31 oranında sağlandığı Kayseri il genelinde saat 21:20 itibarıyla sandıklar yüzde 94.2 oranında açıldı. 2018 Kayseri seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 574.462 oyla yüzde 72.33 - Millet İttifakı: 198.004 oyla yüzde 24.93 oranında oy aldı. 2018 Kayseri seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 401.877 oyla yüzde 50.60 - MHP: 172.585 oyla yüzde 21.73 - CHP: 95.951 oyla yüzde 12.08 - İYİ Parti: 88.145 oyla yüzde 11.10 - HDP: 14.448 oyla yüzde 1.82 - SP: 13.908 oyla yüzde 1.75



Saat 21:20 itibarıyla 2018 Kayseri seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 574.462 oyla yüzde 72.33Millet İttifakı: 198.004 oyla yüzde 24.93AK Parti: 401.877 oyla yüzde 50.60MHP: 172.585 oyla yüzde 21.73CHP: 95.951 oyla yüzde 12.08İYİ Parti: 88.145 oyla yüzde 11.10HDP: 14.448 oyla yüzde 1.82SP: 13.908 oyla yüzde 1.7516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…