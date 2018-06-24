Kırıkkale seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Kırıkkale 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kırıkkale 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 87.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:26 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 98.6 … Kırıkkale 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 108.681 oyla yüzde 65.19 - Muharrem İnce: 35.904 oyla yüzde 21.54 - Meral Akşener: 19.371 oyla yüzde 11.62 - Temel Karamollaoğlu: 1.730 oyla yüzde 1.04 - Selahattin Demirtaş: 713 oyla yüzde 0.43 - Doğu Perinçek: 316 oyla yüzde 0.19 aldı.



Kırıkkale 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 108.681 oyla yüzde 65.19Muharrem İnce: 35.904 oyla yüzde 21.54Meral Akşener: 19.371 oyla yüzde 11.62Temel Karamollaoğlu: 1.730 oyla yüzde 1.04Selahattin Demirtaş: 713 oyla yüzde 0.43Doğu Perinçek: 316 oyla yüzde 0.19

Genel seçime katılımın yüzde 87.40 oranında sağlandığı Kırıkkale il genelinde saat 21:26 itibarıyla sandıklar yüzde 98.2 oranında açıldı. 2018 Kırıkkale seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 114.398 oyla yüzde 68.1 - Millet İttifakı: 50.411 oyla yüzde 30.02 oranında oy aldı. 2018 Kırıkkale seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 73.012 oyla yüzde 43.46 - MHP: 41.386 oyla yüzde 24.64 - CHP: 25.262 oyla yüzde 15.04 - İYİ Parti: 23.057 oyla yüzde 13.73 - SP: 2.092 oyla yüzde 1.25 - HDP: 1.828 oyla yüzde 1.09



Saat 21:26 itibarıyla 2018 Kırıkkale seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 114.398 oyla yüzde 68.1Millet İttifakı: 50.411 oyla yüzde 30.02AK Parti: 73.012 oyla yüzde 43.46MHP: 41.386 oyla yüzde 24.64CHP: 25.262 oyla yüzde 15.04İYİ Parti: 23.057 oyla yüzde 13.73SP: 2.092 oyla yüzde 1.25HDP: 1.828 oyla yüzde 1.0916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…