2018 Kırklareli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Kırklareli Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Kırklareli sonuçları gelmeye başladı… Kırklareli il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.56 iken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 61.6 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kırklareli sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Muharrem İnce: 82.396 oyla yüzde 57.43 - Recep Tayyip Erdoğan: 43.870 oyla yüzde 30.58 - Meral Akşener: 14.381 oyla yüzde 10.02 - Selahattin Demirtaş: 1.991 oyla yüzde 1.39 - Temel Karamollaoğlu: 464 oyla yüzde 0.32 - Doğu Perinçek: 371 oyla yüzde 0.26 oy aldı.



24 Haziran Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 82.396 oyla yüzde 57.43Recep Tayyip Erdoğan: 43.870 oyla yüzde 30.58Meral Akşener: 14.381 oyla yüzde 10.02Selahattin Demirtaş: 1.991 oyla yüzde 1.39Temel Karamollaoğlu: 464 oyla yüzde 0.32Doğu Perinçek: 371 oyla yüzde 0.26

Milletvekili genel seçime yüzde 90.13 oranında katılımın sağlandığı Kırklareli il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 55.5 oranında açıldı. 2018 Kırklareli milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 82.993 oyla yüzde 64.98 - Cumhur İttifakı: 39.659 oyla yüzde 31.04 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Kırklareli milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP: 60.887 oyla yüzde 47.67 - AK Parti: 33.573 oyla yüzde 26.28 - İYİ Parti: 21.366 oyla yüzde 16.73 - MHP: 6.086 oyla yüzde 4.76 - HDP: 3.183 oyla yüzde 2.49 - SP: 740 oyla yüzde 0.58 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Kırklareli milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 82.993 oyla yüzde 64.98Cumhur İttifakı: 39.659 oyla yüzde 31.04CHP: 60.887 oyla yüzde 47.67AK Parti: 33.573 oyla yüzde 26.28İYİ Parti: 21.366 oyla yüzde 16.73MHP: 6.086 oyla yüzde 4.76HDP: 3.183 oyla yüzde 2.49SP: 740 oyla yüzde 0.5816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…