Gazete Habertürk’te yer alan habere göre Güney Kore’de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları’nda artistik patinaj sporcularının gösterilerinde kullandıkları müzikler, online satış sitelerinde en çok satanlar arasına girdi.

Reuters’ın amazon.com verilerine dayandırdığı habere göre, 2001 yapımı “Moulin Rouge” filminin müzikleri ve Coldplay’in “O” şarkısının en çok satanlar listesine girmesinde olimpiyat sporcuları etkili oldu.

Buz dansında altın kazanan Kanadalı çift Tessa Virtue ve Scotto Moir, gösterilerini “Moulin Rouge” şarkısı ile sunmuştu. Rus patenci Dmitri Aliev’in tercihi olan “The Little Miss Sunhine” filmindeki “To Build A Home” parçası da en çok satanlar arasında bulunuyor.

Yine Coldplay’ın “Paradise” ve Leonard Cohen’in “Hallelujah” parçalarının da satışları arttı.

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