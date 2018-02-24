2018 Kış Olimpiyatları tüm dünyada heyecanla takip ediliyor. Türkiye'den 8 sporcunun farklı dallarda temsil ettiği 2018 Kış Olimiyatları Güney Kore'nin Gangwon ilinde bulunan PyeongChang ilçesinde gerçekleştiriliyor. Binlerce sporsever, 2018 Kış Olimpiyatlarını takip edebilmek için sorgularını sürdürüyor. Peki, 2018 Kış Olimpiyatları ne zaman bitecek? 2018 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte 2018 Kış Olimpiyatları ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BİTİYOR?

2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore'nin PyeongChang, Gangneung ve Jeongseon kentlerinde gerçekleştirilen 23. Kış Olimpiyatları'nı sporseverler ilgiyle takip ediyor. Türkiye'den de temsilcilerimizin bulunduğu oyunları güzel haberleri almak için vatandaşlar merakla araştırıyor. 2018 Kış Olimpiyatları 9 Şubat'ta başladı ve 25 Şubat Pazar günü (yarın) sona erecek. 2018 Kış Olimpiyatları oyunları TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI 13 TESİSTE YAPILIYOR

Güney Kore'nin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, 13 tesiste düzenleniyor.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı PyeongChang kentinde yapılacak 23. Kış Olimpiyatları'nda, kar üstündeki branşların yarışları dağ kümesinde, buz üstündeki branşların yarışları da sahil kümesindeki spor alanlarında gerçekleşiyor.

Oyunlar için geçici inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda, 9 Şubat Cuma günü gerçekleşecek açılış törenini, 35 bin sporsever izleyecek. Organizasyonun kapanış töreni ise aynı statta 25 Şubat Pazar günü yapılıyor.

Beşgen şeklindeki stadyumun bitişiğinde madalya töreni için ayrılan meydan, sergi salonu, yemek ve hediyelik eşya stantları bulunuyor.

Dağ kümesi

PyeongChang'daki dağ kümesinde olimpiyat stadının yanı sıra 7 tesis daha yer alıyor.

Alpensia Biatlon Merkezi:

2008'de Biatlon Dünya Kupası'nın bir ayağına, 2009'da ise Dünya Biatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapan tesisteki yarışları, 7 bin 500 kişi izleyebiliyor.

Alpensia Kayaklı Koşu Merkezi:

Komşu olduğu biatlon merkeziyle beraber 1995'te inşa edilen tesis, 2009'da yenilendi. Kayaklı koşunun yanında kuzey kombine disiplinindeki yarışmaların da yapılacağı merkez, 7 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.

Alpensia Kayakla Atlama Merkezi:

2009 ve 2011'de Kayakla Atlama Kıta Kupası'nın yapıldığı merkez, son 2 yılda farklı branşlarda Dünya Kupası yarışlarına da ev sahipliği yaptı.

13 bin 500 kişilik kapasitesi sayesinde, ilk etapta açılış ve kapanış törenlerinin yapılmasının planlandığı tesisin kapasitesi, kayakla atlama, kuzey kombine ve snowboard etkinlikleri için 8 bin 500'e düşürüldü.

Alpensia Kızak Merkezi:

Olimpiyat için 2014'te inşasına başlanan merkezde, bobsled, luge ve skeleton kategorilerindeki kızak yarışları düzenleniyor.

Pisti, oyunların yapıldığı yılı temsilen 2,018 kilometre uzunluğunda olan tesisin 7 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

Bokwang Kar Parkı:

Serbest stil kayak ve snowboard etkinliklerinin gerçekleşeceği 18 bin kişilik tesis, bünyesinde 6 parkur barındırıyor.

Jeongseon Alp Merkezi:

İniş, süper büyük slalom ve kombine kategorilerindeki alp disiplini kayak yarışmalarının yapılacağı merkez, 6 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.

Yongpyong Alp Merkezi:

Güney Kore'nin en büyük kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Yongpyong'taki tesis, 1998'den bu yana birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

Slalom, büyük slalom ve takım kategorilerindeki alp disiplini kayak etkinliklerinin düzenleneceği merkezdeki yarışları, 6 bin kişi izleyebiliyor.

Sahil kümesi

Aynı eyaletin Gangneung kentindeki sahil kümesinde 5 spor salonu yer alıyor.

Gangneung Hokey Merkezi:

Oyunlar için inşasına 2014'te başlanan spor salonu, 10 bin kişilik kapasitesiyle erkekler finali başta olmak üzere buz hokeyi karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Kwandong Hokey Merkezi:

Katolik Kwandong Üniversitesi'ne ait spor salonu, 2014'te başlayan çalışmayla olimpiyat için yenilendi. Buz hokeyi maçlarının yapılacağı tesiste, 6 bin koltuk bulunuyor.

Gangneung Curling Merkezi:

1999'dan beri artistik buz pateni, curling ve sürat pateni branşlarında birçok uluslararası organizasyonun gerçekleştiği salon, 3 bin kişilik kapasitesiyle curling seyircisini ağırlıyor.

Gangneung Buz Arena:

Olimpiyat için yapılan salon, 2016'nın aralık ayında hizmete açıldı. Artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni müsabakalarının düzenleneceği tesis, 12 bin seyirci kapasitesine sahip.

Gangneung Oval:

İnşasına 2014'te başlanan 8 bin kişilik salon, 9-12 Şubat 2017 tarihlerinde Dünya Tek Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

400 metre uzunluğundaki oval pistin bulunduğu tesiste, sürat pateni yarışları düzenleniyor.