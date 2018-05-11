KPSS başvuru ücretleri ne kadar? KPSS başvuru ve sınav ücretleri hangi bankaya yatırılacak? soruları, kamuda istihdam edilmek isteyen memur adayları tarafından soruluyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Öze'den, KPSS başvuru ücretleriyle ilgili bir açıklama geldi. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 KPSS başvuru kılavuzundaki bilgilere göre, sınav sınav başvuru ücretleri haberimizde.

ÖSYM'DEN KPSS BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) en büyük katılımlı sınav olduğunu belirterek, buraya başvuru ücretlerinde geçen yıla göre bir değişikliğin yapılmadığını bildirdi.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ VE SINAV ÜCRETİ: 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika, 60,00 TL

(ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 6 Haziran 2018

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ:

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

DHBT BAŞVURU TARİHİ: 9-17 Ekim 2018 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.)

DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 9 Aralık 2018, 10.15, 60,00 TL (DHBT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 120,00 TL Sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL’si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.)

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Kasım.2018

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

SINAV/YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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