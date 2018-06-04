Kamuda çalışmak isteyenlerin başvuruda bulundukları KPSS için geri sayım başladı. Hazırlıklarını devam ettiren adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihine ilişkin açıklama yaptı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2018 KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre 6 Haziran 2018 tarihinde başvuruda bulunabilecekler. Adayların aynı gün sınav ücretlerini de yatırmaları gerekiyor.



Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL



DHBT BAŞVURU TARİHİ: 9-17 Ekim 2018 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.)

2018 KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS'ye katılacak adayların merak ettiği diğer konu da sınava girecekleri yer bilgisi. KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre KPSS sınavlarının sınav giriş yerlerinin de sınavdan önceki hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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