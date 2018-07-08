KPSS Lisans sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması gerçekleştirmek için uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans düzeyindeki başvuruları tamamlandı. Şimdi sıra sınavda. Lisans mezunları adayların başvurduğu KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2018 KPSS Lisans sınavı ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Fakat ÖSYM tarafından KPSS Lisans sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerlerinin sınavdan 1-2 hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre, 22 Temmuz'da yapılacak KPSS Lisans sınavının giriş yerlerinin 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. KPSS Lisans sınav yerleri açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019