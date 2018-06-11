Yüz binlerce memur adayının gözü 2018 KPSS Lisans sınavında. Memur adaylarının merakla beklediği KPSS sınav tarihi sonunda belli oldu. ÖSYM resmi internet sitesinden 2018 yılı KPSS lisans sınavının tarihini ve diğer sınav tarihlerini ilan etti.

ÖSYM'nin resmi internte sitesinden sonuçları ilan etmesinin ardından kamu personeli olmak için geri sayıma geçen adayların sordukları "2018 KPSS lisans sınav ne zaman yapılacak?" "Sınav tarihi belli oldu mu?" soruları da cevabını bulmuş oldu. İşte 2018 KPSS lisans sınavı tarihi...

2018 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPIALACAK?

2018 KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapıalcak.

2018 KPSS Lisans sınavının sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

KPSS Lisans sınavı, kamu personeli olmak için lisans mezunlarının girebildiği sınavdır. Ön lisans mezunları ise herhangi bir lisans alanında mezuniyetleri yoksa KPSS lisans sınavına giremezler.

KPSS Lisans sınavında memur adaylarına "genel yetenek ve genel kültür" alanlarında sorular yöneltilir.

KPSS lisans sınavının dışında ÖSYM KPSS'nin diğer alanlardaki sınav tarihlerini de açıkladı.

KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 5 Ağustos 2018 tariinde yapılacak

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018 KPSS Orta Öğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

2018 KPSS Orta Öğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

2018 KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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