Memur adaylarını yakından ilgilendiren, ölçme seçme ve yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan devlet memuru seçme sınavı olan 2018 KPSS'nin sınav tarihleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımlarında istediği ilk şart olan lise KPSS sınavı iki yılda bir genellikle Sonbahar aylarında yapılıyor. Peki, 2018 KPSS hangi tarihte?
2018 KPSS HANGİ TARİHTE?
Lise ve ön lisans mezunlarının katıldığı KPSS olan Ortaöğretim, B grubu KPSS sınavı tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlendi. 2018 Lise KPSS sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.
2018 Lise KPSS sınavı için başvurular 03-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınırken; 9 Ağustos 2018 günü geç başvurular alınacak.
2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.
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2018 KPSS LİSANS NE ZAMAN HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.
Bu sınavlar için başvurular 10 ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.
2018 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;
*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.
*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.
Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.
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