Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans, önlisans, ortaöğretim, ÖABT ve DHBT üzerinden gerçekleştirilen Kamuya Personel Seçme Sınavı ( KPSS) için başvurular tamamlandı. Kamuda personel olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2018 KPSS ile ilgili tüm detaylar...

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS'ye katılacak adayların merak ettiği diğer konu da sınava girecekleri yer bilgisi. KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre KPSS sınavlarının sınav giriş yerlerinin de sınavdan önceki hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER