Kamuda istihdam edilmek isteyen adaylar 2018 KPPS için sınav çalışmalarına devam ediyor. Sınav için başvurularını gerçekleştiren adaylar merakla sınav tarihini beklemekte. Peki, 2018 Önlisans, Lisans, Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2018 KPSS sınav takvimi...

2018 KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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HER OTURUMA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?



2018-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tüm adaylar için zorunludur. Diğer oturumlara katılmak adayın tercihine bağlıdır ancak, adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar mevcuttur. Örneğin; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2018-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.

SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



SINAV BİNASINA NE ZAMAN GELMELİYİM?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS'ye katılacak adayların merak ettiği diğer konu da sınava girecekleri yer bilgisi. KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Ancak daha önceki sınavlara bakıldığında sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre KPSS sınavlarının sınav giriş yerlerinin de sınavdan önceki hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.