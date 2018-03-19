Kamu personeli olmak isteyen adayların hazırlandığı ve büyük heyecanla beklediği 2018 KPSS için başvurular yaklaşıyor. Başvuruların ardından farklı alanlarda yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav tarihleri de adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki 2018 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru tarihleri ve sınava dair detaylar...

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın lisans bölümü 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Adaylar, 22 Temmuz'da yapılacak olan bu sınav için başvurusunu 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta yapılacak. Bu sınavlara katılacak olan adaylar, 10-21 Mayıs 2018 tarihlerinde başvurularını yapabilecek. Binlerce aday, kamu personeli olabilmek için sınavlarda ter dökecek.

KPSS'nin ortaöğretim bölümü ise 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ve bu sınav için başvurular 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

2018 KPSS LİSANS (GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)



Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ)



Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)



Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS (ORTA ÖĞRETİM)



Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS ÖN LİSANS



Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)



Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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