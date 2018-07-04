ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları dünden itibaren başladı. Sınava başvuru işlemi için ilk adım kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırmak olacak. Adaylar başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol etmeleri gerek. Aday başvuru kayıt bilgileri dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden saklamanızı tavsiye ederiz. İşte KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu...

ÖSYM'DEN KPSS DUYURUSU

2018 KPSS Ortaöğretim başvuruları alınacak

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvuru işlemleri, 03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV TARİHİ (Ortaöğretim) : 7 Ekim 2018

BAŞVURU TARİHLERİ : 3-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 60,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Ağustos 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

DHBT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 9 Aralık 2018, 10.15, 60,00 TL

(DHBT’ye katılmak isteyen adayların, aynı öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL’si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.)

DHBT BAŞVURU TARİHLERİ: DHBT başvuru süresi 9-17 Ekim 2018 tarihlerindedir. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Kasım 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

DHBT GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL