Kredi yeniden yapılandırma ile vatandaşların kredi borçlarını öderken bankaların sunduğu yeni ve farklı faiz oranı ile kalan borcun yeniden hesaplanması sağlanıyor. Bu işleme, Kredi Yeniden Yapılandırma (Refinansman) denir. Ev kredisi çektiğiniz ve ödemekte zorlanıyorsanız ya da ödediğiniz faizler sizi rahatsız etmeye başladıysa ve eğer krediyi aldığınız zamana göre faiz oranlarında değişiklik varsa yeniden yapılandırma ile borcunuzu hafifletebilirsiniz. Yani kredinizi aldığınız faiz oranından daha düşük bir yapılandırma faiz oranı sunulması halinde kalan borcunuz azabilir. Tabi bankaların masraf ve kapama cezasını da hesaba katmalısınız. Kredi borcu yapılandırma öncesi, doğru hesaplama yapmak çok önemli. Yapılandırma ile elde edeceğiniz faiz kazancınızın ödeyeceğiniz masrafların üzerinde olması gerekir ki bu işlem sizin için avantajlı olsun.

KREDİ YAPILANDIRMA İLE NELER YAPILABİLİR?

- Bugünün faiz oranları üzerinden borcunuz yeniden şekillenir ve daha az faiz ödersiniz.

- Taksitlerinizi azaltabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI NASIL OLUR?

Kredi çektiğiniz dönem ile bugün arasında faiz oranı farkı varsa (Bu fark yeniden yapılandırmaya değecek oranda olmalı) kredi borcunuzun yapılandırılması için krediyi çektiğiniz bankaya başvurabilirsiniz. Bankadan yeniden yapılandırma masrafı ve erken kapama cezası bedeli ile beraber kalan borcun yeniden hesaplanması istenir. Eğer hesap edilen rakamda zarar edilmiyorsa borcu yeniden yapılandırmak tercih edilebilir. Eğer sizin kredi çektiğiniz banka dışında bir bankada faiz düşüşü olduysa yine borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz. Ancak orada da farklı giderler ortaya çıkabilir.

YENİDEN YAPILANDIRMA HESAPLAMASI

Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.

Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL’lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.

Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL

Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.

* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.