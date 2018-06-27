Ramazan Bayramı'nın ardından kutlanılan Kurban bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı'nda kesimhanelerle ilgili kurallar ve yaptırımlarda belirlendi. Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak olup bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara da 625 TL para cezası uygulanacak. Peki , yardım ve dayanışmanın bir bütün olduğu Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.



Kurban fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 zamlı olacak



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret eden Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; ramazan ayında pastırma ve et satışlarında düşüş olduğunu, Kurban Bayramı’nda da kurbanlıkların yüzde 20’lere kadar zamlı olacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya Ticaret Borsası’nın Türkiye’nin önemli meslek örgütlerinden biri olduğunun altını çizerek; “Kayseri’deki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, resmi kuruluşların temsilcileri cemiyetimizin kongresinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına rağmen ziyaretlerini sürdürüyorlar. Bu çerçevede Ticaret Borsası’nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de cemiyetimize teşrif ettiler. Kayseri



Ticaret Borsası; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber faaliyet gösteren önemli meslek örgütlerinden biri. Yine pastırma ve sucuğun önemli bir merkezi olması, Kayseri’nin hububat anlamında Türkiye’nin önemli bölgelerinden b iri olması açısından da değerlendirdiğimiz zaman Ticaret Borsası Türkiye’de hatırı sayılır meslek örgütlerinden biri. Gerek benden önceki cemiyet başkanlarımız, gerekse Bağlamış başkanımızdan önceki başkanlarımız hep uyum içerisinde çalıştı. Bu manada kendisine ve yönetim kurulu üyelerine meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



KTB yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise Ramazanda son bir haftadır pastırma ve sucuk satışlarında düşüş yaşandığını belirtti. Kurban Bayramı’nda da kurbanlık sıkıntısının yaşanmayacağını ancak geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 20’ye kadar artış olacağını kaydeden Bağlamış; “Ramazan’da pastırma ve sucuk satışları normal seyirde gidiyor ama bir haftadır düşüş var. Bu seneki fiyatlar geçen yıla göre biraz yüksek, yüzde 15 gibi bir artış oldu. Önümüzdeki Kurban Bayramı için de kurbanlıklarda bir sıkıntı yok ancak fiyatlar noktasında biraz yüksek. Geçen yıla oranlar yüzde 20’lere kadar yüksek olacak kurbanlıklar” dedi.