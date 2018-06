İslam'ın önemli ibadetleri arasında yer alan kurban ibadetinin idrak edileceği Kurban Bayramı'nın tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alıyor. 2018 yılı Kurban Bayramı’nda kurbanlıklara ilişkin uygulanacak kurallarda belirlendi. Tebliğe göre hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer talimatlarında belirtilen koruyucu aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilecek. Kurban satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kontrol edilecek. Kurban ibadetiyle ihtiyaç sahiplerine yardımların edileceği Kurban Bayramının kaç gün olacağını ve ne zaman başlayıp biteceğini merak ediliyor. Yardım ve dayanışmanın bir bütün olduğu Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü





KURBAN BAYRAMINDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?



Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İlk olarak Ramazan Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye verilmişti. Hükümetten yapılan açıklamalarda bayram ikramiyelerinin iki dini bayramda da verileceği belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner liralık ikramiye verilmesine ilişkin şunları kaydetmişti:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."







ET FİYATLARINDA FIRSAT 'BAYRAM'I



Kasaplar, Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarının ideal seviyelerde olduğunu ancak Kurban Bayramı yaklaştıkça fiyatların yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Et fiyatlarında dönem dönem yaşanan dalgalanmalar 1 aydır son buldu. Etin kilogram fiyatının uzun süredir zamlanmadığını belirten kasaplar, buna ek olarak Kurban Bayramı’nda kırmızı ete olan talebin fiyatları arttırabileceğini dile getirdi.

Eskişehir’de uzun yıllardır kasaplık yapan Ferhat Çölük, Ramazan Bayramı öncesinde et fiyatlarında herhangi bir hareketliliğin olmadığını aktararak, “Fiyatlar şu an en ideal seviyelerde. Yaklaşık 1 aydır falan ciddi bir fiyat artışı söz konusu değil. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Bir ara ciddi bir dalgalanma mevcuttu ancak şu anda rayına oturdu diyebiliriz. Öte yandan Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ramazan Bayramı sonrasında et fiyatlarında artış başlayacaktır diye düşünüyorum. Kurban Bayramı sebebiyle talep fazla oluyor bildiğiniz gibi. Bu da tabii ki fiyatlara yansır. Et fiyatlarında şu süreci fırsat dönemi olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.