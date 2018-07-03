Kurban Bayramı, çalışanlar ve plan yapacak olanlar için sıkça araştırılıyor. Bayramların hafta içine gelmesi ile yapılan 9 günlük tatillerin bu sene Kurban Bayramı'nda yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. 2018 yılı Kurban Bayramı’nda kurbanlıklara ilişkin uygulanacak kurallarda belirlendi. Buna göre belirlenen kriterlere sahip olmayan kesim tesislerine 58 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca bu yasakların konutlarda işlenmesi halinde de bin 450 liralık cezai yaptırım uygulanacak. Kurban ibadetiyle ihtiyaç sahiplerine yardımların edileceği Kurban Bayramı'nın kaç gün olacağı ve ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

KURBAN BAYRAMINDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?



Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İlk olarak Ramazan Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye verilmişti. Hükümetten yapılan açıklamalarda bayram ikramiyelerinin iki dini bayramda da verileceği belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner liralık ikramiye verilmesine ilişkin şunları kaydetmişti:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."