Kurban ibadetinin idrak edileceği Kurban Bayramı'nın tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alıyor. Kurban ibadetiyle ihtiyaç sahiplerine yardımların edileceği Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını ve ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Yardım ve dayanışmanın bir bütün olduğu Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;
Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
KURBAN BAYRAMINDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İlk olarak Ramazan Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye verilmişti. Hükümetten yapılan açıklamalarda bayram ikramiyelerinin iki dini bayramda da verileceği belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner liralık ikramiye verilmesine ilişkin şunları kaydetmişti:
"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar Emekliler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Bayram öncesi emeklilere ödenecek ikramiye ve maaş tarihleri açıklayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, bayram ikramiyesinin her sene düzenli şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ödenen ikramiyelerin her sene düzenli şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini söyledi. Nacar, bayram öncesi emeklilere ödenecek ikramiye ve maaş tarihlerini konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca Nacar, emeklilik için başvuru yapan 100 bin vatandaşın ikramiye alma durumu, askerden terhis olan vatandaşların sağlık imkanından kaç gün yararlanacağı, evde bakım parası almanın şartları, emeklilik için yaşa takılanlar, ev temizlik işlerine gidenlerin devlet teşviklerinden yararlanma durumu, yüksek emeklilik maaşının nasıl alınacağı, yurtdışından Türkiye'ye tatile gelen gurbetçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) hangi evraklarla müracaat etmesi konunda bilgilendirmelerde bulundu.
''Bugün Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, yarın SGK'dan emekli olanlar bayram ikramiyelerini alacaklar''
Emeklilerin, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilecek olan bin TL ikramiyeyi emeklilik hakları devam ettiği sürece alacaklarını belirten Nacar, ''Bayram ikramiyesi her sene düzenli şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Öncelikle Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 7 Haziran itibariyle banklarından bin TL ikramiyeyi alacaklar. 8 Haziran'da ise SGK'dan emekli olan emekliler, gidip bayram ikramiyelerini alacaklar. Çok Yoğunluk olacağı için öncelikle yaşlı vatandaşlarımızın daha erken saatte gitmelerini istiyorum'' dedi.
Bayram öncesi emekliler için maaş tarihleri
Bayram öncesi maaşlarını alacak olan emeklilerin hangi tarihte maaş alacaklarını açıklayan Nacar, ''Emekliler, normalde 18-19-20-21 tarihlerinde emekli tahsis numarasına göre yani son numaralarına maaşlarını alıyorlardı. Ramazan Bayramı 15 Haziran tarihe geldiği için bayramdan önce emekli maaşlarının dağıtılacağını Cumhurbaşkanımız tarafından açıklamıştı. Tarihler belirsizdi, şimdi tarihler belli oldu. Verilen tahsis numaralarında son numaraları 5, 7 ve 9 olanlar 11 Haziran'da emekli maaşlarını çekecekler. Tahsis numarasının son rakamı 1, 3 ve 8 olanlar 12 Haziran'da maaşlarını çekecekler. Tahsis numaralarının son rakamları 0, 2, 4 ve 6 olanlar 13 Haziran'da emekli maaşlarını ilgili banklardan çekecekler. Hem bin 600 TL maaş alacaklar hem de belirtilen tarihlerde bin TL ikramiyelerini alıp toplam 2 bin 600 TL bayram üzeri emekli maaşı almış olacaklar'' şeklinde konuştu.
Emeklilik için başvuru yapan 100 bin vatandaşın ikramiye alma durumu
Emeklilik için başvuru yapan 100 bin vatandaşın ikramiye alma durumuna değinen Nacar, ''Emekli olmak için müracaat eden 100 bin emekli için Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamada bulundu. Vatandaşlar, biz daha aylık alamadık, emekli müracaatında bulunduk, emekli olmak için tahsis talebimizi verdik, henüz emekli maaşımız bağlanmadı diyorlardı. Burada bir kafa karışıklığı vardı. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bugüne kadar emeklilik müracaatları içeride devam eden 100 bine yakın emeklide bin TL olan bayram ikramiyesini alacaklar'. 100 bin kişi bu ay yetişmezse bile önümüzdeki aylarda bayram ikramiyelerini alacaklar'' açıklamalarında bulundu.
''Seçimden önce ya da en kısa sürede emeklilikte yaşa takılan 1,5 milyon kişini sorununun çözülebileceğini düşünüyorum''
"Emeklilikte yaşa takılanların 1999 tarihinde hayatımıza girdi" diyen Nacar, ''Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar
Okuyan zamanında sırtımıza bir kambur olarak bırakılmıştır. IMF'nin dayatmasıyla bu yasa çıkartılmıştır ama 38 ve 42 yaşında biz emekliliği gördük. Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak şunu söylemek istiyorum: Erken yaşta emekliliğe ben karşıyım. Erken emekliliğe karşı biri olarak yaşa takılanların haklarının elinden alınmasıyla Ankara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği başkanı oldum. Sırf hakları elinden alındı diye dernek başkanı oldum. İnşallah seçimden önce ya da en kısa sürede 1,5 milyon yaşa takılanların sorununun çözülebileceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
''Askerden terhis olanlar 30 gün boyunca sağlıktan yararlanabilirler''
Askerden terhis olanların ne kadar süre sağlık imkanlarında yararlanacağı açıklayan Nacar, ''Kıbrıs'ta Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da askerlik yapanlar var. Türk vatandaşı olup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kamuflajını giyenler, terhis olduktan sonra devletin yine kontrolünde 30 gün boyunca sağlıktan yararlanabilirler. 30 günün sonunda kendileri başka bir işyerinde devam edebilirler. İş bulamıyorlarsa Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile 63 TL ödeyip sağlıktan yararlanabilirler'' dedi.
''Raporların ağır bölümlerinde evet yazıyorsa vatandaşlar evde bakım parasından yararlanabilir''
Evde bakım parası alma şartına dikkat çeken Nacar, ''Vatandaşlarımızın çoğunda evde yatalak olan hastalar var, daha bakım parasını bilmeyen insanlar var. Eğer raporlarında yüzde 90 ya da raporların ağır bölümlerinde evet yazıyorsa vatandaşlar evde bakım parasından yararlanabilir. Bu da bin TL'yi geçen çok iyi paradır. Bu parayı almak içinde ilgili sosyal güvenlik kurumu, Aile Sosyal Politikalar Yardımlaşma Vakıfları'na giderek raporla beraber müracaat etmeleri halinde bakım parasını alabilecekler'' diye konuştu.
Ev temizlik işlerine gidenler devlet teşviklerinden nasıl yararlanabileceğini ifade eden Nacar, ''İşverenler, bazen evlere işçi kardeşlerimiz ya da ablalarımızı gönderiyor. Eğer bu 10 günün üzerindeyse İŞ-KUR'un onlar için vermiş olduğu teşvik imkanları ya da teşvik paketleri var. İsterlerse işverenler bu teşviklerden yararlanıp üzerindeki maliyetten kurtulmuş olur'' açıklamasında bulundu.
''Çalışanlar isterlerse ileride emekli maaşlarını yüksek bağlatabilirler''
Yüksek emekli maaşının nasıl alınacağını açıklayan Nacar, ''Çalışanlar, aslında çalıştıkça ilerde alabilecekleri emekli maaşlarını ayarlayabilirler. Çalışanlar isterlerse kademeli olarak her yıl yatırdıkları primleri artırarak ileride emekli maaşlarını yüksek bağlatabilirler. İsteğe bağlılarını yüksek ödeyebilirler. Mühendis ve müteahhitler var; yapmış oldukları inşaatlarda ya da 1 den fazla sigorta kolunda çalışanlar ayrı ayrı yerde sigortalı gözüktüğü için diğer günlerin iptali söz konusu olmadan da o günleri, emeklik sırasında prim kazancı arttırarak da yüksek emekli maaşı alabilirler'' ifadelerini kullandı.
''Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler, ilgili sosyal güvenlik kurumlarına 20 Ekim'den önce müracaat yapsınlar''
Nacar, sözlerini şöyle tamamladı: ''Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız her sene Türkiye'ye geliyor. 4 milyona yakın vatandaşımız geliyor, aileleriyle tatillerini geçiyorlar. Vatandaşlarımız geldiğinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarına 20 Ekim'den önce müracaat yapsınlar. Çünkü dolar ve euro'da artış söz konusu. Artışla beraber dolar ve euro düşebilir. O yüzden yaz dönemlerinde geldiklerinde hazır dolar ve euronun artış olması sebebiyle hem sosyal güvenlik kurumuna bir katkıda bulanacaklar hem de euro'nun artış sebebiyle Türkiye'de bozarak daha fazla gün satın alacaklar. O yüzden yurtdışında yaşayan vatandaşlar sosyal güvenlik kurumlarına giderken, oradaki hizmet dökümlerini ya da ikametgah belgelerini ya da Türkiye yurda giriş belgelerini ve kimlik fotokopileriyle beraber ilgili 3201 sayılı kanuna göre bir form doldurarak eke ekleyerek evraklarını versinler. Özellikle vurgulamak istiyorum; sosyal güvenlik kurumuna verdikleri evrakların aynılarında kendilerine birer fotokopi alıp kenarda tutsunlar, ellerinde bulunsun''.
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