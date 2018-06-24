2018 Kütahya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Kütahya Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Kütahya sonuçları gelmeye başladı… Kütahya il genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.84 iken saat 20:07 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 63.4 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kütahya sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 155.871 oyla yüzde 72.47 - Muharrem İnce: 34.040 oyla yüzde 15.83 - Meral Akşener: 21.454 oyla yüzde 9.97 - Temel Karamollaoğlu: 2.631 oyla yüzde 1.22 - Selahattin Demirtaş: 670 oyla yüzde 0.31 - Doğu Perinçek: 422 oyla yüzde 0.20 oy aldı.



24 Haziran Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 155.871 oyla yüzde 72.47Muharrem İnce: 34.040 oyla yüzde 15.83Meral Akşener: 21.454 oyla yüzde 9.97Temel Karamollaoğlu: 2.631 oyla yüzde 1.22Selahattin Demirtaş: 670 oyla yüzde 0.31Doğu Perinçek: 422 oyla yüzde 0.20

Genel seçime katılımın yüzde 91.26 oranında sağlandığı Kütahya il genelinde saat 20:07 itibarıyla sandıklar yüzde 58.9 oranında açıldı. 2018 Kütahya seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 146.415 oyla yüzde 74.69 - Millet İttifakı: 46.082 oyla yüzde 23.5 oranında oy aldı. 2018 Kütahya seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 111.382 oyla yüzde 56.82 - MHP: 35.033 oyla yüzde 17.87 - CHP: 22.807 oyla yüzde 11.63 - İYİ Parti: 19.962 oyla yüzde 10.18 - SP: 3.313 oyla yüzde 1.69 - HDP: 1.088 oyla yüzde 0.56



Saat 20:07 itibarıyla 2018 Kütahya seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 146.415 oyla yüzde 74.69Millet İttifakı: 46.082 oyla yüzde 23.5AK Parti: 111.382 oyla yüzde 56.82MHP: 35.033 oyla yüzde 17.87CHP: 22.807 oyla yüzde 11.63İYİ Parti: 19.962 oyla yüzde 10.18SP: 3.313 oyla yüzde 1.69HDP: 1.088 oyla yüzde 0.5616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…