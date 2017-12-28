Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber az önce duyuruldu. MEB resmen yayınlandı. Liseye giriş sözel örnek sorular merak ediliyordu. İşte o sorular...

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

SÖZEL BÖLÜM (75 dakika) SAYISAL BÖLÜM (60 dakika) Türkçe 20 Matematik 20 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 Fen Bilimleri 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Yabancı Dil 10 TOPLAM 50 TOPLAM 40

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

Örnek sorulara (Sözel) ulaşmak için tıklayınız

Liseye giriş sözel örnek sorular

Liseye giriş sözel örnek soruları

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