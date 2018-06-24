2018 Manisa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Manisa 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Manisa 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 90.39 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 70.5 … Manisa 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 312.502 oyla yüzde 49.93 - Muharrem İnce: 212.439 oyla yüzde 33.94 - Meral Akşener: 71.552 oyla yüzde 11.43 - Selahattin Demirtaş: 24.138 oyla yüzde 3.86 - Temel Karamollaoğlu: 3.773 oyla yüzde 0.60 - Doğu Perinçek: 1.451 oyla yüzde 0.23 aldı.



Manisa 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 312.502 oyla yüzde 49.93Muharrem İnce: 212.439 oyla yüzde 33.94Meral Akşener: 71.552 oyla yüzde 11.43Selahattin Demirtaş: 24.138 oyla yüzde 3.86Temel Karamollaoğlu: 3.773 oyla yüzde 0.60Doğu Perinçek: 1.451 oyla yüzde 0.23

Genel seçime yüzde 91.16 oranında katılımın sağlandığı Manisa il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 53.7 oranında açıldı. Manisa 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 249.091 oyla yüzde 53.82 - Millet İttifakı: 182.650 oyla yüzde 39.47 oranında oy aldı. Yine, Manisa 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 193.410 oyla yüzde 41.79 - CHP: 115.110 oyla yüzde 24.87 - İYİ Parti: 63.250 oyla yüzde 13.67 - MHP: 55.681 oyla yüzde 12.03 - HDP: 24.121 oyla yüzde 5.21 - SP: 4.290 oyla yüzde 0.93 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Manisa 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 249.091 oyla yüzde 53.82Millet İttifakı: 182.650 oyla yüzde 39.47AK Parti: 193.410 oyla yüzde 41.79CHP: 115.110 oyla yüzde 24.87İYİ Parti: 63.250 oyla yüzde 13.67MHP: 55.681 oyla yüzde 12.03HDP: 24.121 oyla yüzde 5.21SP: 4.290 oyla yüzde 0.9316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…