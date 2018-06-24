Mardin seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Mardin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Mardin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 82.89 olarak belirlenirken, saat 21:22 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 86.8 duyruldu. Mardin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 189.328 oyla yüzde 56.79 - Recep Tayyip Erdoğan: 120.470 oyla yüzde 36.14 - Muharrem İnce: 18.034 oyla yüzde 5.41 - Meral Akşener: 3.281 oyla yüzde 0.98 - Temel Karamollaoğlu: 2.055 oyla yüzde 0.62 - Doğu Perinçek: 201 oyla yüzde 0.06



Mardin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 189.328 oyla yüzde 56.79Recep Tayyip Erdoğan: 120.470 oyla yüzde 36.14Muharrem İnce: 18.034 oyla yüzde 5.41Meral Akşener: 3.281 oyla yüzde 0.98Temel Karamollaoğlu: 2.055 oyla yüzde 0.62Doğu Perinçek: 201 oyla yüzde 0.06

Genel seçime yüzde 83.72 oranında katılımın sağlandığı Mardin il genelinde saat 21:22 itibarıyla sandıklar yüzde 86 oranında açıldı. Mardin 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 111.210 oyla yüzde 33.28 - Millet İttifakı: 15.298 oyla yüzde 4.58 oranında oy aldı. Yine, Mardin 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 194.719 oyla yüzde 58.28 - AK Parti: 102.684 oyla yüzde 30.73 - CHP: 9.100 oyla yüzde 2.72 - MHP: 8.526 oyla yüzde 2.55 - İYİ Parti: 3.328 oyla yüzde 1.00 - SP: 2.870 oyla yüzde 0.86 oy aldı.



Saat 21:22 itibarıyla Mardin 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 111.210 oyla yüzde 33.28Millet İttifakı: 15.298 oyla yüzde 4.58HDP: 194.719 oyla yüzde 58.28AK Parti: 102.684 oyla yüzde 30.73CHP: 9.100 oyla yüzde 2.72MHP: 8.526 oyla yüzde 2.55İYİ Parti: 3.328 oyla yüzde 1.00SP: 2.870 oyla yüzde 0.8616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…