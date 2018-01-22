2018 MEB Şube Müdürlüğü Sınavı tarihi açıklandı!

Milli Eğitim Baknalığı ( MEB) 2018 yılı Şube Müdürlüğü Sınavı pek çok aday tarafından merakla bekleniyordu. MEB'in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. MEB, şube müdürlüğü sınavının 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı.

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada ayrıca sınavla ilgili bilgilerde verildi. 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek şube müdürlüğü sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınav ile 513 şube müdürünün ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz şube müdürlüğü sınavına giriş kılavuzunu yayınlamadı.

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