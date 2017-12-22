Milli Piyango İdaresi tarafından her sene gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı. Milli Piyango İdaresi'nin 2018 yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı belli olduktan sonra biletlerin de satışa sunulmasıyla birlikte heyecan katlandı. Yılbaşı biletlerini alan vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Peki 2018 yılbaşı özel çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırılan yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek. Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner girebilecek.

NİBET ABLA'NIN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar uğuruna inandıkları bilet bayilerine akın etti. Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bir vatandaş , "Kurtköy'den geldim. Burası şanslı dediler. O yüzden geldik. Bir saattir sırada bekliyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Her sene buradan alırım bileti. Yarım saattir buradayım" dedi.

YILBAŞI İKRAMİYESİYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.

61 LÜKS YAT, 21 FERRARİ OTOMOBİL, 10 BİN İPHONE X

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 21 adet Bugatti Veyron'dan 6 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

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