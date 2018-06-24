2018 Muş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Muş Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Muş sonuçları gelmeye başladı… Muş il genelinde seçime katılım oranı yüzde 81.17 iken saat 20:08 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 46.6 Cumhurbaşkanlığı seçimi Muş sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 45.669 oyla yüzde 52.09 - Selahattin Demirtaş: 34.277 oyla yüzde 39.09 - Muharrem İnce: 5.280 oyla yüzde 6.02 - Meral Akşener: 1.581 oyla yüzde 1.80 - Temel Karamollaoğlu: 767 oyla yüzde 0.87 - Doğu Perinçek: 106 oyla yüzde 0.12 oy aldı.



24 Haziran Muş Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 45.669 oyla yüzde 52.09Selahattin Demirtaş: 34.277 oyla yüzde 39.09Muharrem İnce: 5.280 oyla yüzde 6.02Meral Akşener: 1.581 oyla yüzde 1.80Temel Karamollaoğlu: 767 oyla yüzde 0.87Doğu Perinçek: 106 oyla yüzde 0.12

Genel seçime yüzde 81.25 oranında katılımın sağlandığı Muş il genelinde saat 20:08 itibarıyla sandıklar yüzde 42 oranında açıldı. Muş 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 36.695 oyla yüzde 46.64 - Millet İttifakı: 6.408 oyla yüzde 8.15 oranında oy aldı. Yine, Muş 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 32.929 oyla yüzde 41.85 - HDP: 32.420 oyla yüzde 41.21 - İYİ Parti: 4.097 oyla yüzde 5.21 - MHP: 3.766 oyla yüzde 4.79 - CHP: 1.532 oyla yüzde 1.95 - SP: 779 oyla yüzde 0.99 oy aldı.



Saat 20:08 itibarıyla Muş 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 36.695 oyla yüzde 46.64Millet İttifakı: 6.408 oyla yüzde 8.15AK Parti: 32.929 oyla yüzde 41.85HDP: 32.420 oyla yüzde 41.21İYİ Parti: 4.097 oyla yüzde 5.21MHP: 3.766 oyla yüzde 4.79CHP: 1.532 oyla yüzde 1.95SP: 779 oyla yüzde 0.9916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…