Bu yıl 90’ıncı kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde heyecan doruğa çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Oscar adayları Samuel Goldwny Tiyatrosu’nda açıklandı. Akademi Başkanı John Bailey’in açılış konuşmasının ardından Tiffany Haddish ve Andy Serkis 24 dalda belirlenen adayları açıkladı.
STREEP YINE ADAY
“Shape of Water”, 13 dalda aday gösterilerek rekora imza attı. Onu, 8 dalda aday olan “Dunkirk” ile 7 dalda aday gösterilen “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” izledi. Meryl Streep ise Hollywood’un Oscar adayları tarihine yine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu bu yıl da “The Post” filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. Bu ünlü oyuncunun 21’inci adaylığı. Fatih Akın’ın Altın Küre ödülü kazanan “In The Fade” adlı filmi ise yabancı dilde en iyi film adayları arasına giremedi.
EN İYİ FİLM
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
EN İYİ YÖNETMEN
Christopher Nolan - Dunkirk
Jordan Peele - Get Out
Greta Gerwig - Lady Bird
Paul Thomas Anderson - Phanton Thread
Guillermo Del Toro - The Shape of Water
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothée Chalamet - Call Me by Your Name
Daniel Day-Lewis - Phanton Thread
Daniel Kaluuya - Get Out
Gary Oldman - Darkest Hour
Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Sally Mawkins - The Shape of Water
Frances Mcdormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Margot Robbie - I, Tonya
Saoirse Ronan - Lady Bird
Meryl Streep - The Post
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Blade Runner 2049
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Kong: Skull Island
Star Wars: The Last Jedi
War for the Planet of the Apes