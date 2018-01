Bu yıl 90’ıncı kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde heyecan doruğa çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Oscar adayları Samuel Goldwny Tiyatrosu’nda açıklandı. Akademi Başkanı John Bailey’in açılış konuşmasının ardından Tiffany Haddish ve Andy Serkis 24 dalda belirlenen adayları açıkladı.

STREEP YINE ADAY

“Shape of Water”, 13 dalda aday gösterilerek rekora imza attı. Onu, 8 dalda aday olan “Dunkirk” ile 7 dalda aday gösterilen “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” izledi. Meryl Streep ise Hollywood’un Oscar adayları tarihine yine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu bu yıl da “The Post” filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. Bu ünlü oyuncunun 21’inci adaylığı. Fatih Akın’ın Altın Küre ödülü kazanan “In The Fade” adlı filmi ise yabancı dilde en iyi film adayları arasına giremedi.

EN İYİ FİLM

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ YÖNETMEN

Christopher Nolan - Dunkirk

Jordan Peele - Get Out

Greta Gerwig - Lady Bird

Paul Thomas Anderson - Phanton Thread

Guillermo Del Toro - The Shape of Water

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Phanton Thread

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Darkest Hour

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Sally Mawkins - The Shape of Water

Frances Mcdormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie - I, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Meryl Streep - The Post

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes