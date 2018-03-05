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2018 Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor

90'ıncı Akademi Ödülleri'nin kazananları Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

05.03.2018 - 10:09 | Güncelleme:
- AFP

90'ıncı Akademi Ödülleri'nin kazananları Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

2017 Oscar Ödülleri'nde adaylar ve kazananların tam listesi:

(Kazananlar kalın yazılarak gösterilmiştir)

En İyi Film:

  • Call Me By Your Name
  • Darkest Hour
  • Dunkirk
  • Get Out
  • Lady Bird
  • Phantom Thread
  • The Post
  • The Shape of Water
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kadın Oyuncu:

  • Sally Hawkins - The Shape of Water
  • Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Margot Robbie - I, Tonya
  • Saoirse Ronan - Lady Bird
  • Meryl Streep - The Post

En İyi Erkek Oyuncu:

  • Timothee Chalamet - Call Me By Your Name
  • Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
  • Daniel Kaluuya - Get Out
  • Gary Oldman - Darkest Hour
  • Denzel Washington - Roman J Israel, Esq

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Kazanan: Allison Janney - I, Tonya

Diğer Adaylar:

  • Mary J Blige - Mudbound
  • Lesley Manville - Phantom Thread
  • Laurie Metcalf - Lady Bird
  • Octavia Spencer - The Shape of Water
- Reuters
Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kazanan: Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Diğer Adaylar:

  • Willem Dafoe - The Florida Project
  • Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Richard Jenkins - The Shape of Water
  • Christopher Plummer - All the Money in the World

En İyi Yönetmen:

  • Dunkirk - Christopher Nolan
  • Get Out - Jordan Peele
  • Lady Bird - Greta Gerwig
  • Phantom Thread - Paul Thomas Anderson
  • The Shape of Water - Guillermo Del Toro

En İyi Özgün Senaryo:

Kazanan: Get Out - Yazan: Jordan Peele

Diğer Adaylar:

  • The Big Sick - Yazanlar: Emily V Gordon & Kumail Nanjiani
  • Lady Bird - Yazan: Greta Gerwig
  • The Shape of Water - Senaryo: Guillermo del Toro & Vanessa Taylor; Öykü: Guillermo del Toro
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Yazan: Martin McDonagh

En İyi Uyarlama Senaryo:

Kazanan: Call Me By Your Name - Senaryo: James Ivory

Diğer Adaylar:

  • The Disaster Artist - Senaryo: Scott Neustadter & Michael H Weber
  • Logan - Senaryo Scott Frank & James Mangold and Michael Green; Öykü: James Mangold
  • Molly's Game - Filme Uyarlayan: Aaron Sorkin
  • Mudbound - Senaryo: Virgil Williams ve Dee Rees

En İyi Film Müziği:

  • Dunkirk - Hans Zimmer
  • Phantom Thread - Jonny Greenwood
  • The Shape of Water - Alexandre Desplat
  • Star Wars: The Last Jedi - John Williams
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell

En İyi Özgün Şarkı:

  • Mighty River - Mudbound (Mary J Blige, Raphael Saadiq & Taura Stinson)
  • The Mystery of Love - Call Me By Your Name (Sufjan Stevens)
  • Remember Me - Coco (Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez)
  • Stand Up for Something - Marshall (Common & Diane Warren)
  • This Is Me - The Greatest Showman (Benji Pasek & Justin Paul)

En İyi Sinematografi:

Kazanan: Blade Runner 2049 - Roger Deakins

Diğer Adaylar:

  • Darkest Hour - Bruno Delbonnel
  • Dunkirk - Hoyte van Hoytema
  • Mudbound - Rachel Morrison
  • The Shape of Water - Dan Laustsen
- Reuters
En İyi Yabancı Film Ödülü bu yıl Şili'ye gitti

En İyi Yabancı Film:

Kazanan: A Fantastic Woman (Şili)

Diğer Adaylar:

  • The Insult (Lübnan)
  • Loveless (Rusya)
  • On Body and Soul (Macaristan)
  • The Square (İsveç)

En İyi Kostüm Tasarımı:

Kazanan: Phantom Thread - Mark Bridges

Diğer Adaylar:

  • Beauty and the Beast - Jacqueline Durran
  • Darkest Hour - Jacqueline Durran
  • The Shape of Water - Luis Sequeira
  • Victoria and Abdul - Consolata Boyle

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Kazanan: Darkest Hour - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick

Diğer Adaylar:

  • Victoria and Abdul - Daniel Phillips & Lou Sheppard
  • Wonder - Arjen Tuiten
- Reuters
En İyi Belgesel Ödülü, Rusya'da sporcuların sistematik doping kullanımını anlatan Icarus'a gitti

En İyi Belgesel:

Kazanan: Icarus

Diğer Adaylar:

  • Abacus
  • Faces Places
  • Last Men in Aleppo
  • Strong Island

En İyi Ses Kurgusu:

Kazanan: Dunkirk - Richard King ve Alex Gibson

Diğer Adaylar:

  • Baby Driver - Julian Slater
  • Blade Runner 2049 - Mark Mangini ve Theo Green
  • The Shape of Water - Nathan Robitaille ve Nelson Ferreira
  • Star Wars: The Last Jedi - Matthew Wood and Ren Klyce

En İyi Ses Miksajı:

Kazanan: Dunkirk - Mark Weingarten, Gregg Landaker ve Gary A Rizzo

Diğer Adaylar:

  • Baby Driver - Julian Slater, Tim Cavagin ve Mary H Ellis
  • Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill ve Mac Ruth
  • The Shape of Water - Christian Cooke, Brad Zoern ve Glen Gauthier
  • Star Wars: The Last Jedi - David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce ve Stuart Wilson
- Reuters
Ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant da Dear Basketball filmi ile Oscar kazandı

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Kazanan: Dear Basketball

Diğer Adaylar:

  • Garden Party
  • Lou
  • Negative Space
  • Revolting Rhymes
- Reuters
Coco filmi ile ödül kazananlar Lee Unkrich (solda) ve Darla K. Anderson (sağda)

En İyi Animasyon Filmi:

Kazanan: Coco

Diğer Adaylar:

  • The Boss Baby
  • The Breadwinner
  • Ferdinand
  • Loving Vincent

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

Kazanan: The Shape of Water - Prodüksiyon Tasarımı: Paul Denham Austerberry; Set Tasarımı: Shane Vieau and Jeff Melvin

Diğer Adaylar:

  • Beauty and the Beast - Prodüksiyon Tasarımı: Sarah Greenwood; Set Tasarımı: Katie Spencer
  • Blade Runner 2049 - Prodüksiyon Tasarımı: Dennis Gassner; Set Tasarımı: Alessandra Querzola
  • Darkest Hour - Prodüksiyon Tasarımı: Sarah Greenwood; Set Tasarımı: Katie Spencer
  • Dunkirk - Prodüksiyon Tasarımı: Nathan Crowley; Set Tasarımı: Gary Fettis
- Reuters
En İyi Görsel Efekt Ödülü Blade Runner 2049 filmine gitti

En İyi Görsel Efekt:

Kazanan: Blade Runner 2049 - John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert & Richard R Hoover

Diğer Adaylar:

  • Guardian of the Galaxy Vol 2 - Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner & Dan Sudick
  • Kong: Skull Island - Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza & Mike Meinardus
  • Star Wars: The Last Jedi - Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan & Chris Corbould
  • War for the Planet of the Apes - Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon & Joel Whist
- Reuters
En İyi Film Kurgusu Ödülü'nü Dunkirk filmi ile Lee Smith kazandı

En İyi Film Kurgusu:

Kazanan: Dunkirk - Lee Smith

Diğer Adaylar:

  • Baby Driver - Paul Machliss & Jonathan Amos
  • I, Tonya - Tatiana S Riegel
  • The Shape of Water - Sidney Wolinsky
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Jon Gregory

En İyi Kısa Belgesel:

Kazanan: Heaven Is a Traffic Jam on the 405

  • Edith + Eddie
  • Heroin(e)
  • Knife Skills
  • Traffic Stop

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film:

Kazanan: The Silent Child

Diğer Adaylar:

  • DeKalb Elementary
  • The Eleven O'Clock
  • My Nephew Emmet
  • Watu Wote/All of Us

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BBC TÜRKÇE

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