2018 Osmaniye Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Osmaniye Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Osmaniye sonuçları gelmeye başladı… Osmaniye il genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.91 iken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 80.6 Cumhurbaşkanlığı seçimi Osmaniye sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 151.470 oyla yüzde 63.65 - Muharrem İnce: 51.429 oyla yüzde 21.61 - Meral Akşener: 26.799 oyla yüzde 11.26 - Selahattin Demirtaş: 5.912 oyla yüzde 2.48 - Temel Karamollaoğlu: 1.896 oyla yüzde 0.80 - Doğu Perinçek: 465 oyla yüzde 0.20 oy aldı.



24 Haziran Osmaniye Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 151.470 oyla yüzde 63.65Muharrem İnce: 51.429 oyla yüzde 21.61Meral Akşener: 26.799 oyla yüzde 11.26Selahattin Demirtaş: 5.912 oyla yüzde 2.48Temel Karamollaoğlu: 1.896 oyla yüzde 0.80Doğu Perinçek: 465 oyla yüzde 0.20

Milletvekili genel seçime yüzde 86.05 oranında katılımın sağlandığı Osmaniye il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 69.7 oranında açıldı. 2018 Osmaniye milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 142.378 oyla yüzde 68.51 - Millet İttifakı: 56.165 oyla yüzde 27.02 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Osmaniye milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 74.928 oyla yüzde 36.05 - MHP: 67.450 oyla yüzde 32.46 - İYİ Parti: 27.351 oyla yüzde 13.16 - CHP: 26.755 oyla yüzde 12.87 - HDP: 5.851 oyla yüzde 2.82 - SP: 2.059 oyla yüzde 0.99 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Osmaniye milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 142.378 oyla yüzde 68.51Millet İttifakı: 56.165 oyla yüzde 27.02AK Parti: 74.928 oyla yüzde 36.05MHP: 67.450 oyla yüzde 32.46İYİ Parti: 27.351 oyla yüzde 13.16CHP: 26.755 oyla yüzde 12.87HDP: 5.851 oyla yüzde 2.82SP: 2.059 oyla yüzde 0.9916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…