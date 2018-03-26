2018 ÖSYM sınav takvimi daha önce açıklanmıştı. Öğrenciler KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2018 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. İşte 2018 yılı ÖSYM sınav takvimi...

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenirse ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2018-YDS İlkbahar Dönemi Sınav: 01.04.2018 10:15 Sonuç: 26.04.2018

DİB-MBSTS

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav: 07.04.2018 14:45 Sonuç: 03.05.2018

EKPSS

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

2018-EKPSS Sınav: 22.04.2018 Sonuç: 17.05.2018

EKPSS

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

2018-EKPSS / KURA Sınav: 02.05.2018

Sonuç: 30.05.2018 23:59

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/4 İngilizce)*** Sınav: 28.04.2018 14:45

Sonuç: 19.04.2018 23:59

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2018-ALES İlkbahar Dönemi Sınav: 06.05.2018 10:15 Sınav: 07.06.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/5 İngilizce)*** Sınav: 12.05.2018 Sonuç: 03.05.2018

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

2018-İSG 1. Dönem Sınav: 20.05.2018 Sonuç: 12.06.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/6 İngilizce)*** Sınav: 09.06.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/7 Arapça/Rusça)*** Sınav: 10.06.2018 Sonuç: 10.06.2018

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav: 23.06.2018 10:15 Sonuç: 31.07.2018

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınav: 24.06.2018 10:15 Sonuç: 31.07.2018

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 24.06.2018 15:45 01.03.2018 12:00

21.03.2018 23:59 04.04.2018

04.04.2018 23:59 31.07.2018

e-ALES

Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(e-ALES 2018/1) Sınav: 01.07.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/8 Almanca/Fransızca)*** Sınav: 07.07.2018

Sonuç: 28.06.2018

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2018-DGS Sınav: 08.07.2018 Sonuç: 02.08.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

( e-YDS 2018/9 İngilizce)*** Sınav: 08.07.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınav: 22.07.2018 Sonuç: 31.08.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün Sınav: 28.07.2018 Sonuç: 31.08.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün Sınav: 29.07.2018 Sonuç: 31.08.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 05.08.2018 31.08.2018

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-TUS 2. Dönem 12.08.2018 11.09.2018

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 12.08.2018 11.09.2018

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2018-YDS Sonbahar Dönemi 09.09.2018 04.10.2018

DUS

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-DUS 16.09.2018 09.10.2018

STS Diş

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2018-STS Diş Hekimliği Sınav: 16.09.2018 09.10.2018

EUS

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-EUS Sınav: 23.09.2018 11.10.2018

e-ALES

Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(e-ALES 2018/2) 30.09.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Ortaöğretim Sınav: 07.10.2018 08.11.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/10 İngilizce)*** 13.10.2018

04.10.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Ön Lisans Sınav: 04.11.2018 29.11.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/11 İngilizce)*** Sınav: 10.11.2018

01.11.2018

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2018-ALES Sonbahar Dönemi Sınav: 18.11.2018 20.12.2018

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/12 İngilizce)*** Sınav: 08.12.2018

29.11.2018

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınav: 09.12.2018 04.01.2019

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

2018-İSG 2. Dönem Sınav: 15.12.2018 31.10.2018

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-YDUS 23.12.2018

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