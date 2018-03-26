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2018 ÖSYM sınav takvimi! KPSS, ALES, DGS, YDS ve diğer sınavlar ne zaman?

ÖSYM'nin 2018 yılında gerçekleştireceği sınavlar belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklandı. İşte ÖSYM 2018 sınav takvimi

26.03.2018 - 14:09 | Güncelleme:

2018 ÖSYM sınav takvimi daha önce açıklanmıştı. Öğrenciler KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2018 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. İşte 2018 yılı ÖSYM sınav takvimi...

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenirse ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ

YDS 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
2018-YDS İlkbahar Dönemi
Sınav: 01.04.2018 10:15
Sonuç: 26.04.2018
 
DİB-MBSTS 
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit
Sınav: 07.04.2018 14:45
 
Sonuç: 03.05.2018
 
EKPSS 
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 
2018-EKPSS
Sınav: 22.04.2018
 
Sonuç: 17.05.2018
 
EKPSS 
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 
2018-EKPSS / KURA
 
Sınav: 02.05.2018
Sonuç: 30.05.2018 23:59
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/4 İngilizce)***
Sınav: 28.04.2018 14:45
Sonuç: 19.04.2018 23:59
 
ALES 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
2018-ALES İlkbahar Dönemi
Sınav: 06.05.2018 10:15
 
Sınav: 07.06.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/5 İngilizce)***
Sınav: 12.05.2018
Sonuç: 03.05.2018
 
 
İSG 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 
2018-İSG 1. Dönem
Sınav: 20.05.2018
 
Sonuç: 12.06.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/6 İngilizce)***
Sınav: 09.06.2018
 
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/7 Arapça/Rusça)***
Sınav: 10.06.2018
Sonuç: 10.06.2018
 
YKS 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Sınav: 23.06.2018 10:15
 
Sonuç: 31.07.2018
 
YKS 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sınav: 24.06.2018 10:15
 
Sonuç: 31.07.2018
 
YKS 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
24.06.2018 15:45
01.03.2018 12:00
21.03.2018 23:59
04.04.2018
04.04.2018 23:59
31.07.2018
 
e-ALES 
Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
(e-ALES 2018/1)
Sınav: 01.07.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/8 Almanca/Fransızca)***
Sınav: 07.07.2018
Sonuç: 28.06.2018
 
DGS 
Dikey Geçiş Sınavı 
2018-DGS
Sınav: 08.07.2018
 
Sonuç: 02.08.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
( e-YDS 2018/9 İngilizce)***
Sınav: 08.07.2018
 
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav: 22.07.2018
 
Sonuç: 31.08.2018
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav: 28.07.2018
 
Sonuç: 31.08.2018
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav: 29.07.2018
 
Sonuç: 31.08.2018
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
05.08.2018
 
31.08.2018
 
TUS 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2018-TUS 2. Dönem
12.08.2018
 
11.09.2018
 
STS Tıp 
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 
2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
12.08.2018
 
11.09.2018
 
YDS 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
2018-YDS Sonbahar Dönemi
09.09.2018
 
04.10.2018
 
DUS 
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2018-DUS
16.09.2018
 
09.10.2018
 
STS Diş 
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 
2018-STS Diş Hekimliği
Sınav: 16.09.2018
 
09.10.2018
 
EUS 
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2018-EUS
Sınav: 23.09.2018
 
11.10.2018
 
e-ALES 
Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
(e-ALES 2018/2)
30.09.2018
 
 
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-KPSS Ortaöğretim
Sınav: 07.10.2018
 
08.11.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/10 İngilizce)***
13.10.2018
04.10.2018
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-KPSS Ön Lisans
Sınav: 04.11.2018
 
29.11.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/11 İngilizce)***
Sınav: 10.11.2018
01.11.2018
 
 
ALES 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
2018-ALES Sonbahar Dönemi
Sınav: 18.11.2018
 
20.12.2018
 
e-YDS 
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2018/12 İngilizce)***
Sınav: 08.12.2018
29.11.2018
 
 
KPSS 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav: 09.12.2018
 
04.01.2019
 
İSG 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 
2018-İSG 2. Dönem
Sınav: 15.12.2018
31.10.2018
 
YDUS 
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2018-YDUS
23.12.2018
 

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