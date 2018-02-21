Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların on ikinci gününde, kayaklı koşu erkekler takım sprintte yarı finaller sona erdi.

Milli sporcular Hamza Dursun ile Ömer Ayçiçek'in yer aldığı Türkiye, 18.45.78'lik derecesiyle yarışı 14'üncü sırada tamamlayarak adını finale yazdıramadı.

Milli sporcular Hamza Dursun ile Ömer Ayçiçek'in mücadele ettiği Türkiye, kayaklı koşu erkekler takım sprint yarışında 14. olarak finale kalamadı.