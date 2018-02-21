2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Kanadalı serbest stil kayakçı Brady Leman, erkekler kros kategorisinde altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, serbest stil kayak branşında erkekler kros finali yapıldı.

Kanadalı Leman, finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan İsviçreli Marc Bischofberger gümüş, Rusya'dan Olimpik Sporcular takımı adına yarışan Sergey Ridzik ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.