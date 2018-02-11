2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 2. günü sona erdi.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 2. gününde, 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.
Snowboard erkekler slopestyle mücadelesinde altın madalyayı, 87,16 puanla ABD'li Redmond Gerard kazandı. 17 yaşındaki Gerard, snowboard dalında olimpiyat şampiyonu olan en genç erkek sporcu unvanını aldı.
Kayaklı koşu erkekler 15+15 kilometre skiatlon kategorisindeki madalyalar, Norveçli sporculara gitti. Yarışın başındaki çarpışmanın ardından sonunculuğa gerileyen Simen Hegstad Krüger, 1 saat 16 dakika 20 saniyelik derecesiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna uzandı.
Sürat pateni erkekler 5 bin metre yarışında 6 dakika 9.76 saniyeyle olimpiyat rekoru kıran Hollandalı Sven Kramer, üst üste 3. altın madalyasını elde etti. 31 yaşındaki Kramer, bir ferdi sürat pateni disiplininde 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan ilk erkek sporcu oldu.
Biatlon erkekler 10 kilometre sprint yarışını, 23 dakika 38.8 saniyede bitiren Alman Arnd Peiffer, kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Kızak branşında tek erkekler luge finali yapıldı. Avusturyalı David Gleirscher, 3 dakika 10.702 saniyelik süresiyle ilk olimpiyat altınını elde etti.
Serbest stil kayak kadınlar mogul finalini ise 78,65 puan toplayan Fransız Perrine Laffont kazandı. 19 yaşındaki sporcu, ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı.
RÜZGAR PROGRAMI DEĞİŞTİRDİ
Jeongseon Alp Merkezi'nde yapılması planlanan erkekler alp disiplini kayak iniş yarışmaları, sert rüzgar nedeniyle 15 Şubat'a ertelendi. Bundan dolayı 15 Şubat'taki erkekler alp disiplini kayak süper büyük slalom yarışları da 16 Şubat'a alındı.
ALMANYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
23. Kış Olimpiyatları'nın 2. günü sonunda 3 altın ve 1 bronz madalyası bulunan Almanya, madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.
Hollanda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla 2'nci, Norveç ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.
Muhabir : Hüseyin Burak Demirer
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