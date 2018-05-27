2018 Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? sorusu şimdiden internette aratılmaya başladı. Peki 2018 yılında Ramazan bayramı ne zaman idrak edilecek?
2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İslam dünyasını sabırsızlıkla beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı 2018 yılında 16 Mayıs Çarşamba günü başladı. Kadir gecesi ise 10 Haziran 2018 Pazar gününe denk geliyor. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan Ayı'nın son günü olacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı Allah'ın izni ile idrak edeceğiz.
10 HAZİRAN 2018 PAZAR KADİR GECESİ
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE AREFE
15 HAZİRAN 2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
17 HAZİRAN 2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
RAMAZAN AYI NEDİR?
Ramazan veya Ramazan ayı Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır. İslamiyet'te Ramazan, oruç tutma ayıdır ve kutsal kabul edilir. Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.
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