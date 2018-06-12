

11 ayın sultanı Ramazan 2018 yılında Mayıs ayının 16'sında başladı. Milyonlarca Müslüman Ramazan Ayı'yla birlikte oruçlarına niyet etti. Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle İslam dünyası " Ramazan Bayramı ne zaman?", "Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?", "Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?", Ramazan Bayramı hangi gün?" Ramazan Bayramı kaç gün?" sorularını sormaya başladı.

Peki Ramazan Bayramı - Şeker Bayramı ne zaman? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı sanıldığının aksine tüm İslam dünyası'nda aynı gün kutlanmayacak. Çünkü Katar hariç Arap ülkeleri Türkiye'den farklı olarak Ramazan ayına 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü değil, 17 Mayıs Perşembe günü başladı. Bunun sebebi ise bu ülkelerde, Ramazan Ayı'nın başlangıcı olan hilalin çıplak gözle görülmesi gerektiği inancı. Türkiye ve Türkiye'nin hinterlandındaki ülkelerde ise Ramazan Ayı'nın hilali astronomik gözlemlerle belirleniyor. Bu durum nedeniyle Ramazan Ayı Türkiye'de Arap dünyasından bir gün önce başlıyor ve dolayısıyla Ramazan Bayramı'da 1 gün önce kutlanmaya başlanıyor.

Özetleyecek olursak;

Ramazan Bayramı Türkiye'de 15 Haziran Cuma günü kutlanacak.

Arap dünyasında ise Ramazan Bayramı 16 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı Hicri Şevval Ayı'nın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde toplamda 3 gün kutlanır.

Türkiye'de Ramazan Bayramı 15,16 17 Haziran günleri kutlanacak.

Arap dünyasında ise 16,17,18 Haziran günleri kutlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, Hicri takvimde Ramazan Ayı'nın bitimiyle İslam dünyası tarafından kutlanılan bayramdır. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan Ayı bazı yıllar 29 gün bazı yıllar ise 30 gün sürer. Ramazan Ayı'nın bitimiyle birlikte Ramazan Bayramı da başlamış olur.

Ramazan Bayramı, Ramazan Ayı'nın sonunda kutlanır, ancak Ramazan Ayı içerisinde değildir. Ramazan Bayramı Hicri Şevval Ayı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kutlanır.

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