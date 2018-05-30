2018 resmi tatil günleri, özellikle işçilerin en çok araştırdığı konulardan biri. Ayrıca fazla mesai hesaplama ile çalışılan her saat için ne kadar mesai alınacağı öğrenilebilir. Peki fazla mesai ücreti ne kadar? Fazla mesai hesaplama nasıl yapılır? İşte 2018 resmi tatil günleri!

İşçinin haftalık çalışma saati üzerine çıktığı her bir saat fazla mesai olarak işler. Fazla mesai yapan çalışan her bir saatten sonra 15 dakika dinlenme molası verebilir. Ayrıca fazla mesaiyi işçinin kabul etmesi şarttır ve fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADARDIR?

45 saatlik haftalık çalışmanın üzerinde çalışılan her bir saat için çalışanın maaşının saatlik ücretinin 1,5 katı ödenir. Ayrıca iş kanuna göre işçi isterse fazla çalıştığı her 1 saat için 15 dakika dinlenme molası verebilir.

BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİNDE MESAİ ÜCRETİ

İşveren çalışanlarla yaptığı iş sözleşmelerinde ulusal bayramlarda ve resmi tatil günlerinden izin yapılıp yapmayacağını belirler. İşçinin kabul etmesi durumunda yapılmayan izinler karşılığında her bir günlük çalışma için maaşa ek 1 günlük çalışma bedeli ücreti alınır.

HANGİ DURUMLARDA FAZLA MESAİ YAPILMAZ

4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre; Gece çalışmasında, yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla mesai yapılamaz.

HAFTALIK İZİN HAK ETME

İşveren ya da kanuna göre belirlenmiş izin gününden önce haftalık çalışma saatini doldurmuş çalışanlar haftalık izne hak kazanır. Öte yandan işveren yapılan haftalık izinlerin de ücretlerini ödemektedir. Yani maaş hesaplaması yaparken izin günlerinizi de dahil etmelisiniz. Bu izin günleri ücretleri işveren tarafından tam bir günlük ya da izin günü kaç gün ise ona göre tam olarak ödenir.

2018 RESMİ TATİLLER!

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı

22 Ağustos Kurban Bayramı

23 Ağustos Kurban Bayramı

24 Ağustos Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER